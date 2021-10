Kursziel

Netflix-Aktie

(USD) Rating

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 700,00 Buy Loop Capital Alan Gould 18.10.2021 720,00 Buy UBS John Hodulik 18.10.2021 695,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 15.10.2021 675,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 15.10.2021 705,00 Overweight Piper Sandler Thomas Champion 15.10.2021 342,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 14.10.2021 680,00 Outperform Robert W. Baird William Power 12.10.2021 690,00 Buy Truist Matthew Thornton 12.10.2021 590,00 Neutral Goldman Sachs Eric Sheridan 12.10.2021 737,00 Buy Jefferies Andrew Uerkwitz 12.10.2021 740,00 Outperform Credit Suisse Douglas Mitchelson 11.10.2021 670,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 11.10.2021 720,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 07.10.2021 685,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 01.10.2021 493,00 Sell Benchmark Company Matthew Harrigan 29.09.2021 650,00 Buy Stifel Scott Devitt 22.09.2021 735,00 Buy Arete Research Andrew Beale 09.09.2021 705,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 08.09.2021 625,00 Overweight Barclays Kannan Venkateshwar 08.09.2021 780,00 Overweight Atlantic Equities Hamilton Faber 07.09.2021 595,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 02.09.2021

Börsenplätze Netflix-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Netflix-Aktie:

542,40 EUR +0,31% (18.10.2021, 16:54)



NASDAQ-Aktienkurs Netflix-Aktie:

626,20 USD -0,33% (18.10.2021, 16:42)



ISIN Netflix-Aktie:

US64110L1061



WKN Netflix-Aktie:

552484



Ticker-Symbol Netflix-Aktie:

NFC



NASDAQ-Symbol Netflix-Aktie:

NFLX



Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (18.10.2021/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 780,00 oder 342,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. wird am 19.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Hamilton Faber, Analyst von Atlantic Equities, den Titel in einer Aktienanalyse vom 07.09.2021 weiterhin auf "overweight" belassen. Das Kursziel wurde von 690,00 auf 780,00 USD erhöht. Der Analyst behalte sein Rating bei, nachdem er seine Abonnentenschätzung für 2024 von 279 auf 292 Millionen erhöht und eine Schätzung von 311 Millionen Abonnenten für 2025 eingeführt habe. Er prognostiziere, dass Netflix in den nächsten viereinhalb Jahren 102 Millionen Subs hinzufügen werde. Obwohl seine Schätzungen dem Konsens entsprechen würden, glaube er, dass die Verbesserung der Stimmung und des Vertrauens in das langfristige Wachstum eine "wesentliche Mehrfachexpansion" vorantreiben werde.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat in einer Aktienanalyse vom 14.10.2021 sein "underperform"-Rating bekräftigt. Das Kursziel laute 342,00 USD. Der Analyst erwarte eine weitere Konsolidierung bei den Unterhaltungsunternehmen, was ihm nahelege, dass Netflix künftig weniger Inhalte zur Verfügung stehen würden. Wenn Pachter davon ausgehe, dass Netflix seine Ausgaben für Inhalte langsamer ausweiten könne als sein Umsatzwachstum, was seine Internationalisierungsbemühungen ermöglichen könnten, sei es wahrscheinlich, dass das Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum des freien Cashflows erzielen könne.Pachter glaube, dass Netflix für den Rest des Jahrzehnts ein jährliches Wachstum des freien Cashflows von etwa 1 Milliarde US-Dollar generieren könne. Er erwarte im dritten Quartal einen Umsatz von 7,483 Milliarden US-Dollar. Seine Schätzung gehe von einem Zuwachs von 4 Mio. zahlenden Nettoabonnenten im dritten Quartal aus. Der Analyst schätze außerdem die weltweiten Abonnenten im dritten Quartal auf 213,18 Millionen, ein Plus von 9,2% gegenüber dem Vorjahr. Er erwarte einen Gewinn je Aktie von 2,60 US-Dollar, da höhere Kundenzugänge wahrscheinlich die erhöhten Marketingausgaben ausgleichen würden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick: