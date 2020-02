Kursziel

Netflix-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 390,00 Buy Stifel Nicolaus Scott Devitt 29.01.2020 350,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 27.01.2020 420,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 23.01.2020 430,00 Conviction Buy Goldman Sachs Heath Terry 22.01.2020 275,00 Neutral Rosenblatt Securities Bernie McTernan 22.01.2020 - Sector weight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 22.01.2020 400,00 Overweight Morgan Stanley Benjamin Swinburne 22.01.2020 415,00 Strong buy Raymond James Justin Patterson 22.01.2020 410,00 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 22.01.2020 - Underperform Needham & Co Laura Martin 22.01.2020 415,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 22.01.2020 400,00 Buy UBS Eric Sheridan 22.01.2020 400,00 Buy UBS Eric Sheridan 22.01.2020 173,00 Underperform Wedbush Securities Michael Pachter 22.01.2020 420,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 22.01.2020 400,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 22.01.2020 400,00 Overweight Piper Sandler Michael Olson 22.01.2020

Kurzprofil Netflix Inc.:



Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) ist ein US-amerikanischer Videoanbieter, der mit seinem Portfolio an TV-Serien und Filmen zu den weltweit führenden Anbietern auf diesem Gebiet gehört. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Internet-Aboservice, über den unbegrenzt Fernsehsendungen und Filme online gestreamt werden können. Das Angebot erstreckte sich ursprünglich nur auf den amerikanischen Heimatmarkt, wird jedoch seit 2010 auch in weiteren Ländern und Regionen wie Kanada, Irland, Lateinamerika und der Karibik ausgebaut.



In den USA bietet der Konzern außerdem den Verleih von DVDs und Blu-rays und liefert diese per Post nach Hause. Netflix-Kunden können aus einer umfassenden Auswahl ihre präferierten Sendungen, Filme und Serien auswählen und diese über Fernsehgeräte, Computer, mobile Endgeräte, Apple TV oder die Spielkonsolen XBOX 360, PS3 und Wii abspielen. Die Lizenzen für die verfügbaren Formate werden von Produktions- und Vertriebsunternehmen erworben und dann über die Internetseite www.netflix.com den Kunden zur Verfügung gestellt. (05.02.2020/ac/a/n)







Los Gatos (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Netflix Inc. (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 430,00 oder 173,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Netflix-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Netflix Inc. hat am 21.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Januar zu entnehmen ist, sei die Anzahl der Bezahlabos in den drei Monaten bis Ende Dezember weltweit um 8,8 Millionen gestiegen. Damit habe Netflix die eigene Prognose und auch die Markterwartungen übertroffen. Zum Quartalsende habe es das Unternehmen auf gut 167 Millionen bezahlte Mitgliedschaften gebracht.Gewinn und Umsatz hätten im Schlussquartal positiv überrascht. Netflix habe einen Überschuss von 587 Millionen Dollar (530 Mio. Euro) erzielt, im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen lediglich 134 Millionen verdient. Die Erlöse seien auf 5,5 Milliarden Dollar gewachsen - ein deutliches Plus von 31 Prozent im Jahresvergleich. Vergangene Woche hätten 24 Netflix-Produktionen Oscar-Nominierungen erhalten, damit habe der Streaming-Dienst alle anderen Studios ausgestochen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Netflix-Aktie anbetrifft, hat Heath Terry, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Aktienanalyse vom 22.01.2020 weiterhin auf "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel wurde von 450,00 auf 430,00 USD gesenkt. Das Nutzerwachstum habe in Q4 über den Erwartungen gelegen. Der entsprechende Ausblick sei jedoch eine Enttäuschung, so der Analyst. Er habe seine Erwartungen an die Abonnentenzahl nach unten angepasst.Die niedrigste Kursprognose für die Netflix-Aktie kommt von Wedbush Securities. Analyst Michael Pachter hat das "underperform"-Rating in einer Aktienanalyse vom 22.01.2020 bekräftigt. Das Kursziel wurde von 188 auf 173 USD gesenkt. Der Analyst habe festgestellt, dass die Umsatzerlöse in Q4 trotz einer einmaligen Steueranpassung leicht über den Erwartungen gelegen hätten, während die Profitabilität im Allgemeinen darunter gelegen habe. Er gehe davon aus, dass die Content-Ausgaben über viele Jahre einen erheblichen Cash-Burn auslösen würden. Die Content-Migration zu konkurrierenden Diensten sowie Preiserhöhungen könnten das Abonnentenwachstum verlangsamen, und der durchweg negative freie Cashflow mache die DCF-Bewertung spekulativ.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Netflix-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Netflix-Aktie: