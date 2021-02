Tradegate-Aktienkurs NetEase-Aktie:

88,01 EUR -1,48% (26.02.2021, 11:05)



Nasdaq-Aktienkurs NetEase-Aktie:

108,66 USD -7,52% (26.02.2021, 22:00)



ISIN NetEase-Aktie:

US64110W1027



WKN NetEase-Aktie:

501822



Ticker Symbol NetEase-Aktie Deutschland:

NEH



Nasdaq Ticker-Symbol:

NETS



Kurzprofil NetEase Inc.:



NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES), am 6. Juli 1999 gegründet, ist ein Technologieunternehmen. Das Unternehmen betreibt eine interaktive Online-Community in China und bietet über seine Online-Spiele, Internetmedien, E-Mail, E-Commerce und andere Unternehmen Inhalte und Dienstleistungen in chinesischer Sprache an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Online Game Services; Werbedienstleistungen und E-Mail, E-Commerce und andere. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Anwendungen, Diensten und anderen Technologien für das Internet in China. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NetEase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des chinesischen Internet- und Online-Game-Konzerns NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027, WKN: 501822, Ticker-Symbol: NEH, Nasdaq-Symbol: NTES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NetEase-Aktie sei gestern unter den schlechtesten Performern im NASDAQ 100 gewesen. Der Aktienprofi verweise darauf, dass die Zahlen von NetEase ordentlich ausgefallen seien. Sie hätten etwas darunter gelegen, was man für das 4. Quartal erwartet habe, aber wichtig sei letztendlich das, was in der 1. Jahreshälfte kommen werde: Die Pipeline an neuen Spielen, eine Erweiterung bestehender Spiele - das sei schon etwas, was die Börsenexperte sehr gut finde. Er verweise vor allem auf das internationale Geschäft, das viel stärker wachse als das heimische Geschäft, das gut gelaufen sei, aber gewisse Sättigung zeige - hier rechne man mit Wachstumsraten von 15% und international eher mit dem dreifachen Wert.NetEase sei auch mit dem Musik-Streaming-Dienst gut aufgestellt. Man habe Hunderte von Millionen registrierte Nutzer und jetzt gelte es, von ihnen kostenpflichtige Abos rauszumachen. Insgesamt sei NetEase eine sehr runde Geschichte und die Experten seien hier zuversichtlich. Die NetEase-Aktie war ein Top-Performer in den letzten Monaten und deswegen sind die neuesten Verluste ein bisschen verwunderlich, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze NetEase-Aktie: