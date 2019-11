L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

94,28 EUR -1,57% (27.11.2019, 15:53)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

104,06 CHF +0,06% (27.11.2019, 15:39)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern führe den Nutri-Score in Deutschland und weiteren Ländern Europas ein. Nestlé werde in H1/2020 beginnen, die Nährwert-Ampel auf Lebensmittelverpackungen in mehreren Ländern, darunter Deutschland, zu drucken. Derweil trete die Nestlé-Aktie auf der Stelle.Nestlé werde nach eigenen Angaben den Nutri-Score über den Zeitraum von zwei Jahren auf Produkten anbringen, die komplett zum Konzern gehört hätten sowie auf Frühstückscerealien der Gemeinschaftsfirma Cereal Partners Worldwide."Unser Ziel ist es, in jeder Produktkategorie eine der gesündesten Optionen anzubieten", habe Marco Settembri, Chef von Nestlé für Europa, den Nahen Osten und Nordafrika gesagt. Nutri-Score helfe, Fortschritte zu dokumentieren. Über 5.000 Produkte, darunter Pizzen, Kaffee und Schokolade, sollten den Nutri-Score tragen. Nestlé beginne bei der Einführung mit den Ländern, die das System unterstützen würden.Der Lebensmittelkonzern wolle mit dem Nutri-Score Signalwirkung erzielen und könnte damit beim Verbraucher punkten. Der Konsument von heute wolle vor allem eines: Transparenz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: