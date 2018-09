SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

81,26 CHF +0,02% (13.09.2018, 12:53)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.09.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zu kaufen.Mit der anziehenden Nachfrage in Asien, besonders in China, aber auch in Indien, dürfte das organische Wachstum der Nahrungsmittelhersteller Fahrt aufnehmen. In China scheine sich zudem jetzt auszuzahlen, enger mit lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Die Refranchisestrategien von McDonald's und Coca-Cola würden im Handelsstreit zwischen China und den USA nun eine robuste Bastion gegen mögliche Boykottaufrufe bieten. Auch Brasilien bleibe als bevölkerungsreichster Markt Südamerikas eine Region mit großem Wachstumspotential, obwohl immer wieder Sondereffekte den Aufschwung unterbrechen dürften. Viele Portfoliobereinigungen würden zudem höhere Bewertungen rechtfertigen. Jüngst habe Nestlé für USD 7,15 Mrd. von Starbucks die weltweiten Vermarktungsrechte für deren Einzelhandels- und Gastronomieprodukte erworben. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Nestlé-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel werde bei CHF 92,00 gesehen. (Analyse vom 12.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie:Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:72,10 EUR 0,00% (13.09.2018, 12:40)