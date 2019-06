Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

91,18 EUR -0,73% (21.06.2019, 17:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

101,52 CHF -0,47% (21.06.2019, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (21.06.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zu kaufen.Bei Nestlé sei der Umsatz in den Schwellenländern organisch mit +6,4% wiederum deutlich schneller als in den Industrieländern (+1,2%) gewachsen. Weltweit erfolgreich seien vor allem Nischenprodukte wie Tiernahrung und gesundheitsbezogene Produkte gewesen: Neben Spezialernährung besonders die Hautpflege, die allerdings nun an ein Konsortium von Private Equity Investoren verkauft werde.Bei mehreren Nahrungsmittelherstellern hätten Sondereffekte den Jahresauftakt überlagert. In H2 dürften sich die Wachstumskräfte stärker etablieren, gestützt von einer niedrigen Vorjahresbasis. Sowohl Nestlé als auch Danone würden davon ausgehen, dass das organische Wachstum dann wieder auf den kommunizierten Wachstumspfad zurückschwenke. Neben Basiseffekten helfe jetzt zusätzlich die mögliche Zinswende in den USA. Nachdem deren Notenbank signalisiert habe, die Zinspolitik zu lockern, wachse die Wahrscheinlichkeit, dass sich die finanzielle und wirtschaftliche Lage vieler Schwellenländer dank höherer Kapitalzuflüsse deutlich erhole. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Nestlé-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde bei CHF 115,00 gesehen. (Analyse vom 21.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Nestlé S.A.": Keine vorhanden.Börsenplätze Nestlé-Aktie: