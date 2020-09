SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (14.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Nestlé habe bekannt gegeben, dass die hundertprozentige Tochtergesellschaft SPN heute (14.09.) ein Angebot zur Übernahme aller ausstehenden Stammaktien der Aimmune Therapeutics für 34,50 USD je Aktie in bar vorlegen werde. Die Angebotsfrist laufe bis zum 09.10.2020. Das Biotechunternehmen Aimmune (Produktumsatz H1/2020: 0,6 Mio. USD) entwickle und vermarkte Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Lebensmittelallergien. Das Medikament Palforzia von Aimmune habe als erstes und bislang einziges Medikament Ende Januar 2020 die Zulassung durch die FDA zur Behandlung von Erdnussallergien, einschließlich Anaphylaxie, bei Kindern von 4 bis 17 Jahren erhalten. Nestlé sei bereits mit rund 25,6% an Aimmune beteiligt. Der Kaufpreis für die ausstehenden 74,4% belaufe sich auf rund 2,1 Mrd. USD, was über bestehende liquide Mittel (per 30.06.2020: 3,5 Mrd. CHF) finanziert werden solle. Nestlé-Manager Behar sehe bei Palforzia in fünf bis sechs Jahren Blockbuster-Potenzial (Jahresumsatz: >1 Mrd. USD; Bloomberg-Konsens 2025: 906 Mio. USD).Lusebrink erachte die Komplettübernahme u.a. mit Blick auf das hohe Umsatzpotenzial von Palforzia sowie die Stärkung des Portfolios von Nestlé Health Science für plausibel und strategisch sinnvoll.Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter bestätigt 10% Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, seine Halteempfehlung für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde bei 115 CHF belassen. (Analyse vom 14.09.2020)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:101,62 EUR +0,32% (14.09.2020, 12:47)