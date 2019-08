SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (26.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Lebensmittelgigant treibe nach einem milliardenschweren Vermarktungsdeal mit Starbucks sein Kaffee-Geschäft in Deutschland voran. Ab September bringe das Nestlé 19 neue Kaffeeprodukte der US-Kette hierzulande in den Einzelhandel, habe der Konzern am Freitag in Frankfurt mitgeteilt. Mit dem Start weite Nestlé seine weltweite Präsenz mit der Marke Starbucks aus. Bisher sei das Sortiment in 14 Ländern eingeführt. Deutschland als viertgrößter Kaffee-Markt weltweit sei für Nestlé wichtig, habe Gerd Müller-Pfeiffer, Geschäftsführer der Kaffee-Sparte in Deutschland, gesagt.Die Nestlé-Aktie kenne derzeit weiter kein Halten. Sämtliche Marktturbulenzen könnten dem Papier nichts anhaben - genauso wenig wie das Handelsverbot von Schweizer Aktien in der EU. Der Aufwärtstrend sei voll intakt und das Momentum könnte kaum besser sein. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)