Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (10.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).NSH: bis zu CHF 10 Mrd. Nettoneugeldzuflüsse?: Nestlé sei in den letzten Monaten mit NSH die Kehrtwende gelungen. Damit sei der Mutterkonzern in der Lage, mit NHS ein gesundes Unternehmen mit attraktivem Wachstumsprofil zum Verkauf anzubieten. Dessen Preis liege gemäß dem Modell des Analysten bei CHF 7 Mrd. Dieser Wert könnte sich im Rahmen des Auktionsverfahrens durchaus auf bis zu CHF 10 Mrd. steigern - bedenke man das starke Interesse sowie den beschleunigten Rückkauf (rund CHF 3 Mrd.).Porfolioanpassung im Umfang von 10%: Seit Anfang 2017 habe Nestlé sein Portfolio um rund 10% angepasst (CHF 5,6 Mrd. Umsatz auf Veräußerung- und CHF 3,0 Mrd. auf der Akquisitionsseite). Für Akquisitionen seien CHF 10 Mrd. ausgegeben und bei Veräußerungen CHF 4,5 Mrd. realisiert worden; weitere Einnahmen von CHF 7 bis 10 Mrd. seien geplant (Verkauf von NSH und Herta).Einsparungen zu 50% realisiert: In den letzten zwei Jahren habe Nestlé gut 50% der geplanten Einsparungen von insgesamt CHF 2,0 bis 2,5 Mrd. bis 2020 realisiert. Das Sparpotenzial bei der Beschaffung sei bereits fast vollständig ausgeschöpft worden. Angesichts des guten Leistungsausweises des Konzerns bei der Ausführung könnten diese Sparziele durchaus noch übertroffen werden.Nächster Kursimpuls: 1Q19-Umsatzzahlen am 18. April (+)Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel werde von CHF 98 auf CHF 100 erhöht. (Analyse vom 10.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: