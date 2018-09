Xetra-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

71,96 EUR -0,28% (18.09.2018, 10:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 80,88 +0,10% (18.09.2018, 10:14)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Nestlé habe bereits im Februar 2018 eine strategische Überprüfung von Gerber Life angekündigt. Deren Ergebnis sei nun ein Verkauf der Einheit an die Western & Southern Financial Group für USD 1,55 Mrd. Gerber Life habe 2017 einen Umsatz von USD 856 Mio. erwirtschaftet, bei einem gesetzlich vorgeschriebenen Kapital plus Reserven von USD 285 Mio. (per 30.6.).Der Analyst habe mit einem Verkaufspreis von bis zu USD 1 Mrd. gerechnet, was jedoch bereits hoch angesetzt gewesen sei. Dabei habe seine Bewertung auf zwei Methoden basiert: 1) eine angenommene Marge von ca. 5%, bei einem Vielfachen von 15 (im Einklang mit Lebensversicherungsgeschäft); 2) ein angenommenes Eigenkapital von USD 400 Mio. sowie ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2. Diesen Werten sei ein Übernahmeaufschlag hinzugerechnet worden. Die aktuelle Transaktion folge auf den ebenfalls zu einem überaus attraktiven Preis erfolgten Verkauf der US-Süßwarensparte (an Ferrero anfangs Jahr).Seit Anfang 2017 hätten die Akquisitionen jeweils einen deutlich höheren ROIC aufgewiesen als die Veräußerungen - ein Indiz, dass es Nestlé gelungen sei, für beide Arten von Transaktionen jeweils attraktive Preise auszuhandeln. Auf Basis der Transaktionspreise habe der ROIC bei den veräußerten Unternehmen bei 1,9% und bei den akquirierten bei 3,6% gelegen.Es habe geringfügige finanzielle Auswirkungen auf die Schätzungen des Analysten, die einen Verkauf zum 31.12.18 eingeschlossen hätten. Seine Schätzung zur Nettoverschuldung werde jedoch auf CHF 0,5 Mrd. gesenkt. In einem am 20.06.2018 veröffentlichten Bericht habe er im Detail die Umschichtung von Vermögenswerten analysiert, die seit Anfang 2017 stattgefunden habe. Er erwarte, dass Nestlé weitere nicht-strategische, defizitäre Vermögenswerte verkaufen werde (Herta? Eiscreme in den USA? Tiefkühlkost in den USA? Nestlé Skin Health?), wodurch sich der Fair Value um CHF 7 Mrd. erhöhen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: