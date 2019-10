LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

Kurzprofil Nestlé S.A.:



Das Schweizer Unternehmen Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) zählt zu den größten Nahrungsmittelherstellern der Welt. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Produkte, Spezialnahrungsmittel, Babyprodukte und Artikel für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns gehören unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, Smarties und Wagner. Für Kind und Eltern hat Nestlé die Marken Alete, Bübchen und Mamalete im Angebot. Dazu kommen Produkte für Heimtiere, etwa die Marken Felix und Beneful. (10.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Gemäß Mergermarket prüfe Nestlé einen Verkauf der Tiefkühlpasta-Marke Buitoni in den USA. Der Verkaufsprozess wäre bereits in der zweiten Runde. Werde die Transaktion durchgeführt, würde sich der Wert des Unternehmens auf mindestens das Siebenfache seines EBITDA von USD 50 Mio. belaufen. Zu den Produkten in den USA würden Tiefkühlpasta, Pastasaucen und geriebener Käse gehören.Nächster Kursimpuls: 9M19-Umsatz am 17. Oktober (+)Angesichts des in jüngster Zeit aktiven Portfoliomanagements sei Bertschy der Ansicht, dass das Gerücht Sinn machen würde. Dazu passe die 2018 unterzeichnete Geschäftsvereinbarung für die Produktions- und Vertriebsrechte von Buitoni in der EMENA-Region.