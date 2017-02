SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

CHF 72,20 -0,35% (17.02.2017, 09:43)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (17.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF).Der CEO habe gestern einen überzeugenden Vortrag mit einer klaren Botschaft gehalten, wie er Nestlé bis 2020 voranzubringen gedenke. Dabei komme es zu keiner revolutionäre Neuerung der Strategie. Was der Analyst hier erwarte, seien beschleunigte Entscheidungsprozesse, eine zügigere Umsetzung von Atlas sowie Effizienzsteigerungen. Neues in Bezug auf M&A-Pläne und Portfolio Management dürfte an den Investorentagen im September mitgeteilt werden.Das Jahresergebnis sei überzeugend ausgefallen, besonders was die Cashflow-Generierung anbelange; Nestlé sei und bleibe der Maßstab aller Dinge im Nahrungsmittelsektor. Wenn man Yinlu und NSH nicht mitrechne, hätte Nestlé in GJ 2016 ein OG von 3,6% erreicht (ggü. ausgew. 3,2%) und eine Margenverbesserung von 50 BP bei konst. Währung (ggü. ausgew. 30 BP) - Zahlen, die das wahre Potenzial besser widerspiegeln würden.Die wichtigsten Annahmen des Analysten würden unverändert bleiben, sie würden aber die Managementkommentare (Wachstums- und Margenziele für 2017) berücksichtigen. Das tiefere Umlaufvermögen mit höherem Aufwärtspotenzial erachte der Analyst als positiv. Insgesamt würden sich seine EPS-Prognose und der EVA/DCF-basierte Fair Value kaum ändern. Als nächsten Kursimpuls sehe er die Q1/2017-Ergebnisse am 20. April.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Nestlé-Aktie. Das Kursziel laute CHF 88,00. (Analyse vom 17.02.2017)Börsenplätze Nestlé-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:67,82 EUR -0,21% (17.02.2017, 09:39)