XETRA-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

70,04 EUR -0,38% (03.03.2017, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

70,077 EUR +0,03% (03.03.2017, 09:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

74,50 CHF -0,13% (03.03.2017, 09:12)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (03.03.2017/ac/a/a)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" stellen in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) als Aktie der Woche vor.Voriges Jahr habe das Vorzeige-Unternehmen aus der Schweiz seinen 150. Geburtstag gefeiert. Die Erfolgsgeschichte habe begonnen, als Heinrich Nestle mit seinem so genannten Kindermehl ein Milchersatzpulver für Säuglinge erfunden habe. Aus dem damaligen Ein-Mann-Unternehmen habe sich im Lauf der Zeit der heute mit Abstand größte Nahrungsmittelkonzern der Erde entwickelt. Wesentlichen Anteil daran hätten zum einen Produktinnovationen wie bspw. der erste haltbare Instantkaffee Nescafé gehabt. Zum anderen habe sich Nestlé sukzessive immer mehr Konkurrenten einverleibt. Darunter seien bspw. Maggi, die Ursina-Franck AG mit ihren Top-Marken Thomy und Bärenmarke, Buitoni und der deutsche Tiefkühlpizzahersteller Wagner gewesen. Das Portfolio des Schweizer Lebensmittel-Multis umfasse insgesamt mehr als 2.000 Marken, die rund um den Globus in immer mehr Haushalten zur Grundausstattung zählen würden.Insbesondere in den westlichen Industrieländern stünden Verbraucher "Dickmachern" wie z.B. Smarties, KitKat, Choco Crossies oder Choclait Chips zunehmend kritischer gegenüber und möchten sich gesünder ernähren. Was zunächst negativ klingen möge, eröffne dem Lebensmittelkonzern sogar neue Wachstumschancen. Denn für gesündere Produkte seien Verbraucher gerne bereit, ein wenig tiefer in die Tasche zu greifen, womit hier größere Gewinnmargen winken würden.Zum Strategieschwenk solle bei Nestlé unter anderem der voriges Jahr vollzogene Wechsel auf dem Chefsessel sorgen. Das Ruder sei von Ulf Schneider übernommen worden, der zuvor das deutsche Gesundheits-Unternehmen Fresenius erfolgreich geführt habe. Dazu passe auch der jüngste Einstieg bei Aimmune Therapeutics. Für 145 Millionen Dollar hätten sich die Schweizer für ihre Tochter Nestlé Health Science im November eine 15%-Beteiligung an dem kalifornischen Biopharmakonzern gesichert, der auf die Behandlung von Lebensmittelallergien spezialisiert sei.Neben dem Kerngeschäft halte Nestlé knapp 130 Millionen L'Oréal-Aktien. Dies entspreche einer 23,2%-Beteiligung im Wert von rund 24 Milliarden Schweizer Franken.Weshalb Nestlé schon seit der ersten Aktienbrief-Ausgabe zu den Aushängeschildern der Experten zähle, zeige der Blick auf die Performance-Kennzahlen. So errechne sich eine weit unterdurchschnittliche Verlust-Ratio von lediglich 1,20, was die Aktie zu einem der Defensiv-Titel im BCDI und im BCDI-Aktienfonds küre. Dem stünden eine hohe 91%ige Gewinn-Konstanz sowie im Mittel 9% Kursgewinn p.a. gegenüber. Als Bonus würden im April je Aktie 2,30 Franken Dividende ausgeschüttet (Rendite 3,1%).Seit einigen Wochen pendeln die Kurse um die 200-Tage-Linie, wobei jetzt wieder ein Kaufsignal generiert wurde, das die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief zur Aufnahme in ihr aktuelles Basis-Depot nutzen. Denn Nestlé sei ein defensives Basis-Investment par excellence. Und Aktienbrief-Leser, die den mittlerweile 34 Empfehlungen gefolgt seien, dürften sich im Schnitt über 117% Gewinn freuen. (Ausgabe 391 vom 01.03.2017)Börsenplätze Nestlé-Aktie: