XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

115,60 EUR +2,39% (08.11.2018, 16:23)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

115,70 EUR +1,76% (08.11.2018, 16:24)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) fördert die Digitalisierung in der Baubranche. Mit unserer Software können Architekten, Ingenieure, Bauunternehmen und Gebäudemanager vorausschauender planen, sicher und reibungslos Informationen austauschen und enger zusammenarbeiten. Bau- und Infrastruktur-projekte werden so effizienter und nachhaltiger durchgeführt. Dank der einzigartigen Holding-Struktur der Nemetschek Group können die 15 starken Marken unternehmerisch und marktnah agieren, Innovationen vorantreiben und eng mit ihren weltweit 2,7 Millionen Kunden zusammenarbeiten. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.000 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2017 einen Umsatz in Höhe von 395,6 Mio. Euro und ein EBITDA von 108,0 Mio. Euro. (08.11.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Stabilisierung nimmt konkrete Formen an - AktienanalyseNemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) gibt sich keine Blöße: Der Bausoftwarespezialist hat auch im dritten Quartal kräftig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Umsätze seien um knapp 20 Prozent auf 114,9 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA sei um 17,8 Prozent auf 29,2 Mio. Euro gestiegen. Die Jahresziele seien daher bekräftigt worden: Der Umsatz solle 447 bis 457 Mio. Euro erreichen, nach fast 396 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBITDA-Marge werde weiterhin zwischen 25 und 27 Prozent erwartet.An der Börse sei das gut angekommen: Die Nemetschek-Aktie habe zulegen können. Die Stabilisierung um die 110-Euro-Marke nimmt damit konkrete Formen an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 44/2018)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: