XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,05 EUR +3,25% (09.01.2020, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,00 EUR +2,85% (09.01.2020, 16:09)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als weltweit einzige Unternehmensgruppe deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Mit ihren intelligenten Softwarelösungen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Die innovativen Lösungen der 16 Marken in den vier kundenorientierten Divisions werden weltweit von mehr als fünf Millionen Nutzern eingesetzt.



Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahre 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 2.500 Experten. Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2018 einen Umsatz in Höhe von 461,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 121,3 Mio. Euro. (09.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.2020 gehe für Nemetschek an der Börse da weiter, wo 2019 aufgehört habe: mit kräftigen Kursgewinnen. Seit dem Jahresstart liege das Papier des Münchner Spezialisten für Bausoftware mit 10,2% im Plus - nur zwei Werte sind heuer noch besser. Ausgereizt sei die Story des TecDAX-Unternehmens aber noch immer nicht.Der Grund für den Optimismus habe drei Buchstaben: BIM. Das sei die Abkürzung für Building Information Modeling (Bauwerksdatenmodellierung). Die Regularien nach BIM würden besagen, dass alle staatlich finanzierten Bauprojekte mit bestimmten Software-Tools umzusetzen seien. Wer die Bedingungen nicht erfülle, gucke bei öffentlichen Auftragsausschreibungen in die Röhre.Die Nemetschek-Aktie habe das Momentum derzeit klar auf ihrer Seite. Auch wenn das Unternehmen nach der Kursrally kein Schnäppchen mehr sei, bleibe "Der Aktionär" bullish für den Titel, da in Sachen BIM noch etliche Büros nachrüsten müssten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.01.2020)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: