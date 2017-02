XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

49,905 EUR (13.02.2017)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM), München, ist ein weltweit führender Softwarehersteller für die AEC-Industrie (Architecture, Engineering, Construction). Mit weltweit mehr als 50 Standorten bedient die Nemetschek Group heute mit ihren zwölf Marken rund 2,1 Mio. Nutzer in 142 Ländern. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, setzt das Unternehmen seit jeher auf innovative Konzepte wie z.B. Open Building Information Modeling (Open BIM) für den AEC-Markt von morgen. Das seit 1999 börsengelistete und im TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2015 einen Umsatz in Höhe von 285,3 Mio. Euro und ein EBITDA von 69,5 Mio. Euro. (14.02.2017/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von Aktienanalyst Gal Munda von der Berenberg Bank:Gal Munda, Aktienanalyst der Berenberg Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek AG (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) und erhöht sein Kursziel nach dem jüngsten Kursrückgang.Hinter dem Wertpapier stehe eine Wachstumsgeschichte, so der Analyst. Die Kombination aus starkem Produktportfolio, der Aussicht auf weitere Zukäufe zusammen mit der steigenden Nachfrage an den Endmärkten sorge für genug Rückenwind, um die gegenwärtigen außerordentlichen Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Die Bewertungsprämie des Titels sei deswegen gerechtfertigt.Gal Munda, Aktienanalyst der Berenberg Bank, hat die Nemetschek-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 46,00 auf 60,00 Euro erhöht. (Analyse vom 14.02.2017)Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:51,15 EUR +1,29% (14.02.2017, 08:44)