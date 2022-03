Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,799 EUR +1,64% (10.03.2022, 08:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

18,065 NOK +6,96% (09.03.2022, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (10.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einer Mitteilung vom Mittwoch habe Nel erklärt, dass das Unternehmen bereit sei, seine Produktionskapazitäten für Elektrolyseure zu erhöhen, um die gestiegenen Ambitionen der Europäischen Union für erneuerbaren Wasserstoff zu erreichen."Wir sind bereit, die in Europa und im Ausland benötigten Produktionskapazitäten für Elektrolyseure zu schaffen, wenn der Markt dies erfordert", so Nel-Chef, Jon André Løkke, der seine Posten zur Mitte des Jahres räumen werde. "Unsere brandneue und vollautomatische Elektrolyseur-Produktionsanlage auf Herøya produziert bereits in drei Schichten. Wir erreichen jede Woche neue Produktionsrekorde und werden einen Standortauswahlprozess für zusätzliche Produktionskapazitäten in Europa starten", erkläre der Manager.Das Werk auf Herøya in Norwegen biete derzeit eine Kapazität von 500 Megawatt pro Jahr. Es bestehe die Möglichkeit, diese auf zwei Gigawatt zu vervierfachen.Investierte Anleger bleiben bei der spekulativen Aktie an Bord, ein Stopp bei 1,25 Euro sichert vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link