Der Markt denke derzeit in Bezug komplett anders als Kratzsch. Das Sentiment sei gekippt und die Aktienkurse würden drohen, noch mehr unter Druck zu geraten. Wer Nel-Aktien hat, beachtet den Stoppkurs bei 1,90 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,017 EUR -15,96% (04.05.2021, 16:23)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die einstigen Highflyer und Anlegerlieblinge Nel und Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, NASDAQ-Ticker-Symbol: BLDP) würden am Dienstag ihr Waterloo an der Börse erleben. Beide Aktien würden nach enttäuschenden Zahlen zweistellig verlieren. Die Titel seien hoch bewertet gewesen, in der aktuellen Branchenrotation würden immer mehr Anleger Reißaus nehmen. Sei das Thema Wasserstoff durch?Die Aktie von Ballard Power büße am Dienstag vorbörslich in den USA um zwölf Prozent auf 17,83 Dollar ein und falle damit auf den tiefsten Stand seit Dezember. Nel notiere am frühen Nachmittag in Frankfurt bei 2,07 Euro und sei damit nur noch einen Cent vom Verlaufstief aus dem März entfernt.Ballard Power habe im ersten Quartal nur 17,6 Millionen Dollar erlöst, was einem Rückgang um gut 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Analysten hätten im Schnitt mit einem Erlös von 25,3 Millionen Dollar gerechnet.Indes fordere Matthias Kratzsch, Chef der Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV), Wasserstoff und die Brennstoffzelle als Antrieb nicht vorschnell abzuschreiben. "Aus unserer Sicht konzentriert sich die Debatte zu oft auf das rein batterieelektrische Fahrzeug", so Kratzsch auf dem Internationalen Motorensymposium in Wien - einer unter Experten viel beachteten Konferenz zu Antriebstechniken.Man müsse die gesamte Klimabilanz der verschiedenen Möglichkeiten über den Lebenszyklus des Fahrzeugs vom Rohstoff bis zum Recycling betrachten. "Wir sollten technologieoffen bleiben und nichts durch einseitige Festlegungen verhindern."