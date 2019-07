Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,7375 EUR +1,72% (11.07.2019, 17:48)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,075 NOK +3,51% (11.07.2019, 17:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) weiter an Bord zu bleiben.Nel baue das Produktportfolio aus und führe den A1000-Elektrolyseur ein, womit man auf die Nachfrage von Kunden reagiere. Der alkalische Elektrolyseur sei schon in anderen Größen verfügbar (A150, A300, A485 und A3880). Der Aktienexperte halte es für positiv, dass Nel den neuen Elektrolyseur auf Kundenwunsch auf den Markt bringe. Seiner Meinung nach sei es möglich, dass daher kurzfristig neue Aufträge aus der Industrie kämen. Nach dem Kurseinbruch und der starken charttechnischen Gegenbewegung habe sich die Nel-Aktie um die 0,70-Euro-Marke wieder gefangen.Investierte Anleger bleiben bei der spekulativen Nel-Aktie weiter an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: