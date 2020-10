Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe der Zwischenfall an einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo die Nel-Aktie in den Abgrund gerissen. Eine tiefgreifende, externe Prüfung der Explosion sei jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass die Kerntechnologie der Norweger nicht betroffen gewesen sei. Folglich habe sich der Wasserstoff-Wert wieder erholt und sei auf neue Hochs geklettert. Ausgerechnet in Norwegen solle nun der Aufbau der Infrastruktur wieder Fahrt aufnehmen.Wie Teknisk Ukeblad (TU) berichte, würden Toyota Norway und Nel eine Zusammenarbeit zur Errichtung neuer Wasserstoff-Tankstellen starten. Nel und H2Fuel Norway würden sich sowohl auf große Flottenkunden, den Landverkehr und Busse konzentrieren - aber auch auf Personenkraftwagen und andere Verkehrsbereiche, heiße es.Toyota sei einer der führenden Automobilhersteller, der auch das Thema Wasserstoff vorantreibe. Mit dem Mirai hätten die Japaner seit Jahren ein mit Wasserstoff betriebenes Auto im Portfolio. Eine Kooperation mit Nel, um den Aufbau der notwendigen Infrastruktur voranzutreiben, sei von enormer Bedeutung und könnte zu einer Win-Win-Situation führen. Denn das bisher relativ dünne Netz an Wasserstoff-Tankstellen gelte als eine der großen Hürden auf dem Weg hin zur breiten Anwendung des Energieträgers im Mobilitätssektor.Investierte Anleger bleiben an Bord, sichern die Position allerdings mit einem Stopp bei 1,20 Euro nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)