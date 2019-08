Börsenplätze Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (20.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Endlich: Nel habe eine Kooperationsvereinbarung mit dem Düngemittel-Hersteller Yara geschlossen. Der Deal stehe im Zusammenhang mit der Meldung vom Dezember letzten Jahres, als die Norweger einen Zuschuss für ein Projekt zur grünen Düngemittelherstellung erhalten hätten. Im Zuge der Pressemitteilung könne sich die Nel-Aktie von ihren Tiefständen lösen und dreht klar ins Plus."Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Yara dieses spannende Projekt zur Entwicklung effizienter, grüner Ammoniak- und Düngemittelproduktionslösungen zu initiieren", zeige sich Nel-Firmenlenker, Jon André Løkke, zufrieden. Den Zuschuss würden die Unternehmen im Rahmen des PILOT-E-Programms erhalten. Nel werde einen Elektrolyseur zur Produktion von grünem Wasserstoff mit einer Kapazität von circa fünf Megawatt installieren. Das Potenzial von Wasserstoff in der Industrie sei gigantisch.Das Yara-Projekt sei ein weiteres Mosaik-Steinchen in der Nel-Story, die noch in den Kinderschuhen stecke - auch wenn die Börse schon eine ordentliche Portion Fantasie einpreise. Schaffe es das Management rund um CEO Løkke weitere, lukrative Deals einzufädeln, sollte der Hot-Stock wieder nachhaltig den Weg nach oben einschlagen. Die Nel-Aktie sei nichts für schwache Nerven. Das sollte spätestens seit den Turbulenzen nach der Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo klar sein. Für Spannung würden zudem die Zahlen zum zweiten Quartal am 28. August sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link