Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (24.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es sei nicht die Bundesregierung, die dem Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten frischen Rückenwind verleihe. Neben der hervorragenden charttechnischen Verfassung seien es Konferenzen respektive Veranstaltungen, auf denen Nel präsent sei. Bei diesen spiele v.a. China eine Rolle. Die Börse scheine auf einen positiven Newsflow aus dem Reich der Mitte zu spekulieren. Denn von Unternehmensseite seien keine Neuigkeiten zu verzeichnen.Nel müsse aber auch liefern, sonst drohe die Aktie wieder zurückzufallen. Eine ausgedehnte Konsolidierung wäre zu begrüßen, denn der Titel betrete allmählich überkauftes Terrain. Langfristig würden die Perspektiven stimmen, investierte Anleger könnten an den durchaus sportlich bewerteten Papieren (Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 13 für das kommende Geschäftsjahr) festhalten. Der spekulative Investment-Case sollte aber nicht außer Acht gelassen werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.09.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: