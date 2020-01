Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,988 EUR -0,80% (22.01.2020, 08:56)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

10,49 NOK +0,58% (21.01.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (22.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Spezialist Nel habe die sehr gute Performance in den letzten Wochen genutzt, um möglichst kursschonend eine Kapitalerhöhung zu platzieren. Anleger sollten sich allerdings von der Kapitalmaßnahme nicht beunruhigen lassen. In der Vergangenheit habe sich gezeigt: Nach jeder Kapitalerhöhung habe Nel mit Aufträgen punkten - und die Aktie weiter steigen können.Binnen kurzer Zeit habe Nel 846 Millionen Norwegische Kronen (NOK) - rund 85 Millionen Euro - eingesammelt. Die 89 Millionen neuen Aktien (7,3 Prozent des ausstehenden Grundkapitals) hätten zu 9,50 NOK platziert werden können. Somit betrage der Discount lediglich 6,3 Prozent im Vergleich zum volumengewichteten Durchschnittskurs am Tag der Transaktion.Das Geld plane die Gesellschaft, vielseitig einzusetzen. So solle unter anderem die Marktposition weiter gestärkt und mittels beschleunigter Investitionen in Technologie und Organisation die attraktiven Marktchancen genutzt werden. Gleichzeitig stehe die Verstärkung der Investitionen in Entwicklung und Innovation im Fokus.In einer solchen Wachstums- und Entwicklungsphase, in der sich Nel gerade befinde, brauche es frisches Kapital, um hohe Investitionen zur Sicherung der Marktposition stemmen zu können. Dass die Norweger binnen kurzer Zeit auf einem sehr hohen Niveau 85 Millionen Euro eingesammelt hätten, spreche für ein enormes Vertrauen von Investorenseite.Investierte Anleger bleiben an Bord und ziehen den Stopp auf 0,70 Euro nach, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 22.01.2020)