Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,8195 EUR -0,25% (09.10.2020, 18:05)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

19,625 NOK -1,08% (09.10.2020, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie Deutschland:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol Deutschland: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (09.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol Deutschland: D7G) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden eine nationale Wasserstoffstrategie kommunizieren. Auch auf EU-Ebene seien die Ambitionen groß, dem Energieträger sektorübergreifend zum Durchbruch zu verhelfen. Jüngst habe sich EU-Energiekommissarin Kadri Simson positiv zu diesem Thema geäußert - Unternehmen wie ITM Power oder Nel stünden in den Startlöchern.Gegenüber dem "Handelsblatt" habe Simson in Brüssel gesagt: "Unser Ziel ist es, grünem Wasserstoff als Energiequelle einen gewaltigen Schub zu geben", so die Kommissarin. "Wasserstoff wird uns helfen, Teile des Transportsektors zu dekarbonisieren. Da bin ich sehr zuversichtlich."Klar sei: Die Milliardeninvestitionen rund um den Globus könnten das Geschäft von Pure-Playern wie Nel oder ITM Power ankurbeln. Die beiden Unternehmen würden sich unter anderem auf Elektrolyse-Technologien fokussieren. Diese seien essenziell zur Gewinnung von "grünem" Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.