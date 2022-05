Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,123 EUR -5,31% (12.05.2022, 09:44)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

11,56 NOK -7,00% (12.05.2022, 09:31)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel habe mit den Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt. Dennoch würden nach der Zahlenvorlage viele Experten weiter optimistisch für den Elektrolyse-Spezialisten gestimmt bleiben. Dazu zähle auch die US-Investmentbank Goldman Sachs, die unverändert zum Kauf rate.Das Kreditinstitut habe die Einstufung für Nel nach Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 22 Norwegische Kronen (2,13 Euro) belassen. Der Wasserstoffspezialist habe die Erwartungen der US-Investmentbank weitgehend erfüllt, so Analystin Zoe Clarke. Steigende Auftragsbestände unterstützten die nächste Expansionsphase.Auch die kanadische Bank RBC führe Nel mit "outperform" und einem Kursziel von 24 Norwegische Kronen (2,33 Euro) weiter auf der Kaufliste. Niedrigere Umsätze und höhere Kosten des Wasserstoffkonzerns hätten zu einer Ergebnisenttäuschung geführt, habe Analyst Erwan Kerouredan geschrieben. Dennoch sehe er die Aktie als einen der aussichtsreichsten Titel im Bereich grünen Wasserstoffs.Es bleibe dabei: Nel zähle zu den spannendsten Wasserstoff-Werten. Allerdings müsse sich die Auftragslage des Unternehmens weiter verbessern, um dauerhaft eine Milliarden-Euro-Bewertung zu rechtfertigen. Die "Aktionär"-Empfehlung sei vor Kurzem bei 1,25 Euro ausgestoppt worden. Spekulativ ausgerichtete Anleger behalten den Titel aber auf der Watchlist, so Michel Doepke. (Analyse vom 12.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link