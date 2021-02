Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 18. Februar (Donnerstag) werde das Wasserstoff-Unternehmen Nel über die Entwicklungen vom vierten Quartal 2020 berichten. Größere Impulse seien von der Zahlenvorlage nicht zu erwarten, denn die Norweger hätten auf dem Capital Markets Day im Januar bereits wichtige zukunftsgerichtete Aussagen getroffen. Das würden im Vorfeld des Quartalsberichts die Analysten raten.Von den 15 bei Bloomberg geführten Analysten, die sich regelmäßig mit der Nel-Aktie beschäftigen würden, würden derzeit fünf zum Kauf raten. Darunter befinde sich James Carmichael von Berenberg. Der Experte sehe den Wasserstoff-Titel bei 37 Norwegische Kronen (3,59 Euro) fair bewertet.Sechs Analysten würden derzeit das Votum "halten" vergeben. Dazu zähle auch Analyst Daniel Stenslet von Arctic Securities. In einer aktuellen Studie von dieser Woche beziffere er den Zielkurs auf 33 Kronen (3,20 Euro).Für den "Aktionär", der die Aktie erstmals in einem Aktienreport im Oktober 2017 zu Kursen von 0,30 Euro vorgestellt habe, sei der Wasserstoff-Wert inzwischen äußerst ambitioniert bewertet - trotz der starken Zukunftsaussichten gerade im Bereich der Elektrolyseure.Auf dem aktuellen Kursniveau sollten Anleger nicht mehr einsteigen. Investierte Anleger können Teilgewinnmitnahmen überdenken, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2021)