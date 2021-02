Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

3,17 EUR +0,09% (05.02.2021, 18:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

32,90 NOK -0,57% (05.02.2021, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (05.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der vergangenen Handelswoche habe die Nel-Aktie herbe Kursverluste hinnehmen müssen. Seit Freitag seien jedoch die Bullen zurück und der Wert klettere peu à peu wieder nach oben. Insgesamt habe sich das Chartbild jetzt zwar wieder aufgehellt, dennoch sollten Anleger unbedingt auf diese Marken achten.Zwischen Mitte und Ende Januar habe die Nel-Aktie eine massive Widerstandszone zwischen 3,35 Euro und dem Mehrjahreshoch bei 3,40 Euro ausgebildet. Vergangene Woche sei der Wert erneut an dieser Marke abgeprallt und habe bis zum Folgetag bis knapp über die 50-Tage-Linie, die bei 2,60 Euro verlaufen sei, zurückgesetzt. Von dort aus sei es zu einem kräftigen Rebound gekommen und der Wert bewege sich seitdem wieder nach oben.Inzwischen habe die Aufwärtsbewegung jedoch deutlich an Fahrt verloren. Auch das Handelsvolumen habe über die ganze Handelswoche stark abgenommen. Eine Gegenbewegung werde dadurch recht wahrscheinlich. Spätestens an der massiven Widerstandszone zwischen 3,35 und 3,40 Euro dürfte es aber zu einer Korrektur kommen. Erst bei Kursen darüber sei mit einem neuen Höhenflug zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link