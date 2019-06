Börsenplätze Nel-Aktie:



0,6855 EUR -4,06% (06.06.2019, 11:58)



6,885 NOK -2,34% (05.06.2019, 16:25)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (06.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Mit der scharfen Korrektur von gut einem Euro auf zwischenzeitlich unter 0,70 Euro nach der Aktienumplatzierung von Großinvestoren ringe der norwegische Titel mit dem Aufwärtstrend. In dieser Woche habe die Nel-Aktie den Aufwärtstrend mit Ach und Krach verteidigen können. Im heutigen Handel drohe erneut ein Test der wichtigen Zone um die Marke von 0,70 Euro.Auftragsseitig habe die Dynamik in den letzten Tagen bei dem Wasserstoff-Highflyer etwas nachgelassen. Doch das könne sich schlagartig ändern. Bei vielen Projekten, bei denen Nel einen Fuß in die Tür gestellt habe, könnte es jederzeit News geben. Doch klar sei: Nach der Platzierung von Aktien der Großinvestoren brauche es operative Impulse, um der Nel-Aktie frische Fantasie einzuhauchen.Die Analysten hätten derweil nicht auf die Umplatzierung reagiert. Norne Securities habe kein Update herausgegeben, das Kursziel betrage weiterhin 11,95 NOK.