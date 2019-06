Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,722 EUR -1,29% (05.06.2019, 11:26)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,05 NOK -15,06% (04.06.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (05.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nachdem die Nel-Aktie in der Euro-Notierung kurzzeitig kein Pennystock mehr gewesen sei, hätten massive Gewinnmitnahmen eingesetzt. Angesichts der starken Kursentwicklung in den letzten Monaten gesund, doch die Talfahrt habe sich beschleunigt. Der Grund seien Großinvestoren, die massiv Nel-Papiere zu einem Kurs von 7,47 Norwegische Kronen abgestoßen hätten.Nach Bekanntwerden der Privatplatzierung durch F9 Investments und H2 Holding habe die Nel-Aktie zweistellig an Wert verloren und sei im gestrigen Handel bis auf 6,75 Kronen nach unten gerauscht. Damit hätten die Papiere nun gut 30 Prozent vom Rekordhoch korrigiert.Wichtig sei nun, dass das gestrige Tief verteidigt werden könne. Denn an dieser Marke verlaufe eine wichtige Aufwärtstrendlinie. Falle diese Unterstützung, drohe die Aktie bis zur 100-Tage-Linie bei 6,25 Kronen und der breiten horizontalen Support-Zone bei 6,10 Kronen durchzurutschen.Investierte Anleger bleiben an Bord, sollten jedoch bei 0,60 Euro die Reißleine ziehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link