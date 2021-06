Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Aktie des Anlegerlieblings Nel befinde sich weiterhin in der Seitwärtsphase. Am Dienstag sei bekannt geworden, dass sich das norwegische Unternehmen einer Wasserstoff-Initiative zur Unterstützung der fossilfreien Stahlproduktion angeschlossen habe. Ein strategisch cleverer Schachzug vom Management rund um CEO Jon André Løkke.Der Geschäftsbereich Nel Hydrogen Electrolyser sei eine Zusammenarbeit mit den Unternehmen Ovako, Volvo, Hitachi ABB Power Grids Sweden und H2 Green Steel eingegangen. Die Initiative werde sich auf die Entwicklung einer fossilfreien Wasserstoffanlage für die Stahlproduktion in Horfors (Schweden) konzentrieren. Ziel sei es, den ersten Schritt zur Schaffung einer zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur für den Transportsektor zu machen.Die Investition in Höhe von 180 Millionen Schwedischen Kronen (17,78 Millionen Euro) werde von der schwedischen Energieagentur unterstützt. Das Konsortium gehe davon aus, dass die Umstellung auf grünen Wasserstoff im Produktionsprozess die CO2-Emissionen der Anlage um 50 Prozent gegenüber dem heutigen Stand reduzieren werde.Charttechnisch betrachtet pendle der Kurs weiterhin in der Range zwischen 15,85 und 18,65 Norwegischen Kronen. Werde die obere Chartmarke überwunden, würde die Aktie aus der seit Anfang Mai anhaltenden Seitwärtsphase ausbrechen."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 2,50 Euro und dem Stopp bei 1,40 Euro, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2021)