Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,925 EUR +4,77% (30.05.2019, 11:44)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

9,11 NOK -2,10% (28.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel, der Brennstoffzellen-Spezialist PowerCell und der Hochdruckbehälter-Fertiger Hexagon Composites hätten vor geraumer Zeit ihr Know-how in einem Joint Venture namens HYON gebündelt. Das Gemeinschaftsunternehmen habe vor Kurzem eine Absichtserklärung für ein komplette Wasserstoffanlage mit Kongsberg Kommunale Eiendom abgeschlossen. Ein spannendes Projekt.Der Plan sehe vor, dass die Wasserstoffanlage für ein zweites Schulgebäude in Kongsberg installiert werde. Dabei solle die Brennstoffzellen-Technologie von PowerCell und ein Elektrolyseur von Nel zum Einsatz kommen.Die Heimatbörse in Oslo von Nel und Hexagon Composities respektive die in Stockholm von PowerCell hätten heute feiertagsbedingt geschlossen. In Deutschland finde ein regulärer Handel statt.Bei Schwäche bleiben alle drei Wasserstoff-Aktien ein spekulativer Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Bei PowerCell sollten sich Anleger mit einem Kauflimit bei 8,00 Euro positionieren. (Analyse vom 30.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link