Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2235 EUR -4,23% (16.02.2022, 08:46)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,72 NOK +6,27% (16.02.2022, 08:59)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel habe am Mittwoch die Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht. Die Skandinavier hätten im Schlussquartal 2021 einen Rekordumsatz einfahren können, der leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen habe. Allerdings schreibe der Elektrolyse-Spezialist weiterhin tiefrote Zahlen.Mit einem Quartalsumsatz von 248,1 Millionen Norwegische Kronen (24,5 Millionen Euro) habe Nel die Analystenschätzung von 246,4 Millionen Kronen (24,6 Millionen Euro) übertroffen. Das entspreche einem Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dafür habe das Unternehmen die Prognose beim EBITDA verfehlt. Der Verlust bei dieser Kennzahl habe sich im Berichtszeitraum auf 167,7 Millionen Kronen belaufen (Schätzung: Fehlbetrag von 107,5 Millionen Kronen, was 10,7 Millionen Euro entspreche).Nel habe einen Rekord beim Auftragseingang in Höhe von 418 Millionen Kronen (41,3 Millionen Euro) verzeichnet. Daraus resultiere ein Anstieg beim Auftragsbestand um 25 Prozent auf 1,2 Milliarden Kronen (etwa 120 Millionen Euro). Die Pipeline potenzieller Aufträge wachse weiter und habe ebenfalls ein Rekordniveau von mehr zwölf Milliarden Dollar erreicht, so Nel."Der Aktionär" bleibt auf lange Sicht optimistisch für das Unternehmen gestimmt. Ein Einstieg drängt sich derzeit beim spekulativen Wasserstoff-Wert allerdings nicht auf, so Michel Doepke. (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link