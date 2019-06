Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.06.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nel: Rebound nach Ausverkauf - AktienanalyseWohl kaum eine andere Aktie ist derzeit volatiler als Nel (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten seien nach dem Höhenflug von mehr als 200 Prozent dramatisch abgestürzt. Auslöser sei eine Umplatzierung zweier Großinvestoren gewesen. Daraufhin sei die Nel-Aktie ausgehend vom Hoch bei gut 1,00 Euro bis auf rund 0,65 Euro gesunken - und damit deutlich unter den von F9 und H2 erzielten Verkaufspreis. Gerade als sich der Kurs wieder deutlich erholt habe, habe die nächste Hiobsbotschaft auf die Märkte getroffen: An Pfingsten sei es an einer Tankstelle von Uno-X Hydrogen - ein Joint Venture aus Uno-X, Nel und Praxair - zu einer Explosion gekommen. Als sich die Nachricht verbreitet habe, habe der Kurs kein Halten mehr gekannt. Im Tief sei es bis auf rund 0,44 Euro nach unten gegangen, da Anleger befürchtet hätten, die Technologie von Nel könne der Auslöser gewesen sein.Einige Pessimisten hätten sogar das Ende der Wasserstofftechnologie herauf beschworen. Doch inzwischen hätten sich die Wogen geglättet. Bei Untersuchungen sei herausgekommen, dass der Vorfall mit einem Wasserstoffleck aus dem Hochdruckspeicher begonnen habe und dass sich eine Wasserstoff-"Wolke" entzündet habe. Nel-Chef Jon André Løkke habe sich erleichtert gezeigt: "Wir können nun zu dem Schluss kommen, dass die Kerntechnologien von Nel nicht die Ursache für das Leck waren. Wir sind jedoch noch auf der Suche nach dem, was den Wasserstoff entzündet hat", so der Firmenlenker. Prompt habe die Aktie zur Erholung angesetzt. In der Spitze sei es wieder bis auf circa 0,66 Euro nach oben gegangen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: