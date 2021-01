Börsenplätze Nel-Aktie:



3,171 EUR -1,43% (15.01.2021, 08:57)



33,28 NOK -1,07% (14.01.2021, 16:29)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (15.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Anfang November habe Nel bereits berichtet, dass die Gesellschaft als bevorzugter Lieferant von Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B) für ein "grünes" Düngemittelprojekt ausgewählt worden sei. Die Auftragserteilung sei nun erfolgt, der Auftragsgegenwert liege im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.Es handle sich bei der Anlage um einen PEM-Elektrolyseur mit einer Leistung von 20 Megawatt (MW). Der Auftrag habe dem Vernehmen nach einen Gegenwert von 13,5 Millionen Euro. Die Auslieferung solle 2021 erfolgen.Ein größerer Auftrag, den Nel an Land habe ziehen können. "Es ist ein echter Beweis für unsere PEM-Plattform, die seit mehreren Jahrzehnten auf der ganzen Welt eingesetzt wird", so Filip Smeets, SVP Nel Hydrogen Electrolyser. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Iberdrola, um unsere PEM-Plattform zu einer 20-MW-Lösung zu skalieren. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer gemeinsamen Vision, grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig zu fossilem Wasserstoff zu machen", ergänze der Manager.Anleger sollten nicht mehr einsteigen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zuletzt habe DER AKTIONÄR zu Teilgewinnmitnahmen geraten. (Analyse vom 15.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link