Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,775 EUR +3,06% (30.10.2019, 15:13)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

7,71 NOK +0,98% (29.10.2019, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (30.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nikola Motor sei der wohl wichtigste Partner des norwegischen Unternehmens. Schließlich wolle das Start-up eine Wasserstoff-Infrastruktur mit mehreren 100 Tankstellen in den kommenden Jahren in Nordamerika aufbauen. Es sei ausgerechnet Nikola-Motor-Chef Trevor Milton, der in Elon-Musk-Manier auf Twitter nun wieder Spekulationen anheize. Milton habe für die kommde Woche ein Update für das Jahr 2020 angekündigt. Man dürfe gespannt sein, welche Neuigkeiten der Hersteller von Brennstoffzellen-Trucks in petto habe. Für Nel würden v.a. lukrative Aufträge zählen. Es werde sich zeigen, ob Milton den positiven Tönen auf Twitter auch Taten folgen lasse.Die Twitter-Aktivitäten von Nikola-Motor-Boss Milton und ein positives Nachrichtenumfeld für Wasserstoff-Aktien würden die Nel-Aktie an der Heimatbörse in Oslo rund 5% steigen lassen. Wie es operativ um Nel bestellt sei, würden die Zahlen zum dritten Quartal am 7. November zeigen. Nel bleibe eine der spannendsten Wetten auf den Durchbruch von Wasserstoff in der Industrie und Mobilität der Zukunft, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: