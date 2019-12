Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.12.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Nel-Partner Nikola Motor habe in dieser Woche gemeinsam mit IVECO den Nikola Tre für Europa vorgestellt. Dass der Name "Nel" im Rahmen der Präsentation gefallen sei und die Partnerschaft intakt scheine, reiche den Investoren allerdings nicht aus. An der Heimatbörse in Oslo sei die Aktie um 5,3 Prozent auf 7,20 Norwegische Kronen (NOK) gefallen. Doch heute könnte es frischen Schwung geben.Nel könne endlich wieder mit positiven News punkten. HyNet aus Südkorea habe zwei weitere Wasserstoff-Stationen bei Nel bestellt. Gegenwert: 2,7 Millionen Euro. Damit summiere sich die Anzahl der Order für das asiatische Land im Jahr 2019 nun auf zwölf Stück.HyNet möchte bis 2022 in Südkorea 100 Wasserstoff-Tankstellen errichten. Nel sei ein Teil dieses Joint Ventures. HyNet bestehe insgesamt aus 13 Unternehmen, darunter auch Hyundai und der Gase-Hersteller Air Liquide.Nel habe in Südkorea in diesem Jahr endgültig Fuß fassen können. Nel bleibe eine der spannendsten Wetten auf den Durchbruch der Wasserstoff-Technologie.Engagierte Anleger sollten bei der Nel-Aktie an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 0,60 Euro im Auge behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.12.2019)