Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zeige sich zum Wochenausklang wenig verändert. Der Titel befinde sich nach dem Absturz im Mai in einer Seitwärtsphase. Die aktuelle Situation schaue allerdings nur auf den ersten Blick nach ruhigem Fahrwasser aus.Nach einem glänzenden Jahr für die Wasserstoff-Titel 2020, habe die Realität die hochgejubelten Aktien eingeholt und viele Werte 2021 auf Talfahrt geschickt. Die Aktie von Nel habe sich vom Hoch zum Jahreswechsel bei 35,15 norwegische Kronen (NOK) mittlerweile mehr als halbiert und es würden neue dunkle Wolken aufziehen. Das Short-Interest sei weiter gestiegen und liege aktuell bei circa sieben Prozent. Das heiße: mehr Anleger würden auf weiter fallende Kurse wetten.Die Aktie befinde sich seit Mitte Mai in einer Sackgasse und pendle ziellos zwischen der Unterstützung bei 15,85 NOK und dem Widerstand bei 18,65 NOK hin und her. Der Kurs scheine sich zu stabilisieren, als zusätzliche technische Unterstützung befinde sich bei 14,95 NOK eine markante Preismarke aus 2020. Wichtig sei, dass dieses Level nicht nachhaltig unterschritten werde, sonst würden weitere Kursverluste drohen. Der übergeordnete technische Trend sei aktuell noch short und es könne erst Entwarnung gegeben werden, wenn die Aktie den Sprung über 18,65 NOK schaffe."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 2,50 Euro und dem Stopp bei 1,40 Euro. Mutige Anleger können einen ersten Fuß in die Tür stellen und beim Sprung über 1,85 Euro aufstocken, so Tim Temp. (Analyse vom 11.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link