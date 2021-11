Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (24.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Am Dienstag hätten Zinsängste die Nel-Aktie belastet. Anleger würden befürchten, dass im kommenden Jahr drei statt zwei Zinsanhebungen in den USA stattfinden würden. Davon unbeeindruckt zeige sich Liberum Capital in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Neben ITM Power und McPhy empfehle die Investmentbank den norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel zum Kauf.Der Analyst Adam Collins gehe davon aus, dass die Aufträge im Jahr 2022 wieder anziehen würden. Das "Engagement der Unternehmen wird sich normalisieren", laute seine Begründung.In der Studie stehe außerdem, dass Angebot und Nachfrage bis 2030 "eng beieinanderliegen werden". Die Gesamtkapazität ohne China sei "etwa halb so groß wie die, die zur Erfüllung der nationalen Wasserstoffziele" benötigt werde, so Liberum Capital.Der Schätzung des Analysten zufolge generiere jede Investition bei voller Kapazitätsauslastung fast das Fünffache an Einnahmen. Damit würde sich eine Kapitalrentabilität von über 70 Prozent ergeben.All diese Punkte würden dazu beitragen, dass der Analyst eine Kaufempfehlung für die Nel-Aktie ausspreche. Das Kursziel liege bei 23,10 Norwegische Kronen (2,31 Euro)."Der Aktionär" ist ebenfalls bullish und empfiehlt interessierten Anlegern, die momentane Konsolidierung für einen Einstieg zu nutzen, so Laurenz Föhn. Ein Stopp bei 1,25 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 24.11.2021)