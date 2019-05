Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

8,535 NOK -6,26% (29.05.2019, 16:26)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (31.05.2019/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe sich in den letzten Jahrzehnten eine gute Ausgangsposition im Markt für Elektrolyse-Technologien erarbeitet. Mit dem Zukauf von H2 Logic habe sich Nel zudem ein Geschäft mit Wasserstoff-Tankstellen gesichert. Und der Wasserstoff-Spazialist stehe in den Startlöchern, um die Produktion zu erhöhen, wenn es die Auftragslage ermögliche.Vor Kurzem habe die Nel-Aktie in der Euro-Notierung erstmals die 1-Euro-Marke durchbrochen. Die Langfrist-Story sei intakt, doch die Bewertung von gut 1 Mrd. Euro an der Börse sei extrem hoch. Investierte Anleger sollten daher nie den spekulativen Charakter der Nel-Aktie aus den Augen verlieren. Bei großer Kursschwäche könnten mutige Anleger neue Positionen eingehen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2019)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:0,8841 EUR -3,64% (31.05.2019, 08:41)