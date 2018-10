Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,412 EUR -7,83% (11.10.2018, 13:59)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,42 NOK +3,08% (10.10.2018)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (11.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse des Aktienexperten Michel Doepke von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) einen Kursrücksetzer abzuwarten.In den letzten Wochen sei das Wertpapier nicht zu stoppen gewesen. Mehrere positive News hätten den Knoten bei den Norwegern endlich platzen lassen. Doch der Ausverkauf an den Börsen mache auch vor Nel nicht Halt. Anleger sollten nicht in Panik verfallen - denn die Aktie könnte sich auch unabhängig vom Gesamtmarkt in naher Zukunft erfreulich entwickeln.Das steigende Interesse an Wasserstoff-Lösungen im Bereich der Mobilität aber auch Industrie gewinne spürbar an Fahrt. Davon werde Nel langfristig in besonderem Maße profitieren. Wasserstoff-Tankstellen und -Ausrüstung sowie die jahrelange Expertise im Bereich Elektrolyse, die zur Gewinnung von "grünem Wasserstoff" benötigt werde, würden Nel zu einem Top Pick im Sektor formen - nicht nur für Investoren. Dass das Unternehmen regelmäßig den Zuschlag für lukrative Projekte erhalte, liege am Know-how und der Technologie von Nel.Die scharfe Korrektur im heutigen Handel sei fundamental unbegründet. Charttechnisch betrachtet sei eine solche Bewegung als gesund zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link