Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,9723 EUR -0,79% (28.05.2019, 12:11)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

9,30 NOK +4,38% (27.05.2019)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Es sei unglaublich: Die Nel-Aktie habe in der Euro-Notierung erstmals die Marke von 1,00 Euro überwunden. Damit bewerte die Börse das Unternehmen mit über 1,2 Milliarden Euro, dem stehe ein erwarteter Jahresumsatz für 2019 von gut 58 Millionen Euro gegenüber. Ohne Frage, das sei sportlich. Sei die Zeit jetzt reif für eine Korrektur?Ohne Neuigkeiten von Unternehmensseite setze die Nel-Aktie die spektakuläre Aufwärtsbewegung weiter fort. Aus charttechnischer Sicht sei jedoch eine Konsolidierung beziehungsweise scharfe Korrektur inzwischen überfällig. Der RSI (Relative Stärke Index) liege aktuell bei 77.Auch die langfristigen Aufwärtstrends würden sich mittlerweile deutlich unter dem Kursniveau von 9,70 Norwegische Kronen (NOK) befinden. Der GD50 verlaufe bei 6,87 Kronen, der GD100 bei 6,12 Kronen und der langfristige Trend in Form der 200-Tage-Linie bei 5,10 Kronen.Anleger, die der Erstempfehlung im Aktienreport gefolgt sind, liegen mittlerweile gut 230 Prozent im Plus - Teilgewinne mitnehmen, rät Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link