Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,458 EUR -3,58% (02.10.2018, 11:23)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,034 NOK +4,24% (01.10.2018, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (02.10.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Beim norwegischen Unternehmen scheine der Knoten geplatzt zu sein. Nachdem die Nel-Aktie begleitet von positiven Nachrichten die hartnäckige Widerstandszone im Bereich von 3,85 NOK (Norwegische Kronen) durchbrochen habe, sei sie erstmals seit 2016 wieder über die 4-NOK-Marke geklettert.Mit dem Rückenwind aus charttechnischer und fundamentaler Sicht habe die Nel-Aktie rund 20% binnen weniger Tage zugelegt. Trotz der positiven Aussichten sei der Titel reif für eine Korrektur. Daher gelte: Für einen Neueinstieg sollte man einen Kursrücksetzer abwarten. Investierte Anleger mit langfristigem Anlagehorizont sollten jedoch kein Stück aus der Hand geben, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2018)Börsenplätze Nel-Aktie: