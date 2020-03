Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (26.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Das Coronavirus beschäftige auch den Wasserstoff-Pure-Player Nel. In einem weiteren Update habe sich die norwegische Gesellschaft nun zu Wort gemeldet. In diesem gehe es um das US-Werk im Bundesstaat Connecticut und die Auswirkungen auf das operative Geschäft von Nel.Es gebe gute Neuigkeiten aus den USA: Demnach könne das Werk in Wallingford den Betrieb wieder aufnehmen. Denn die Nel-Tochtergesellschaft sei demnach als "wesentliches Produktionsgeschäft" vom Bundesstaat Connecticut eingestuft worden.Allerdings rechne Nel beim Umsatz und dem Betrieb mit einem negativen Einfluss durch das Coronavirus. Denn die Norweger müssten Unterbrechungen in der Wertschöpfungskette hinnehmen und außerordentliche Gesundheitsmaßnahmen aufgrund von COVID-19 ergreifen.Langfristig bleibt die spekulative Wasserstoff-Story bei Nel intakt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link