Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (23.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Dem Wasserstoffspezialisten Nel sei der nächste große Coup gelungen. Die Norweger hätten eine langjährige Zusammenarbeit mit Iberdrola bekannt gegeben. Die Hoffnung auf neue Großaufträge habe die Aktie stark beflügeln können. Letzte Woche habe sie zudem mehrere Kaufsignale ausgelöst und stehe jetzt nur noch knapp unter dem Mehrjahreshoch."Der Aktionär" habe bereits über den Ausbruch der Nel-Aktie aus ihrer Dreiecksformation berichtet, die sie zwischen September und Mitte November ausgebildet habe. Nachdem der Wert die obere Begrenzungslinie bei 1,80 Euro durchbrochen habe, an der auch zeitlich die 100-Tage-Linie verlaufen sei, sei er stark angestiegen.Während des steilen Anstiegs habe der Kurs am vergangenen Mittwoch den Widerstand am Oktober-Hoch bei 1,98 Euro überschritten. Unter hohem Handelsvolumen habe der Wert seinen Höhenflug fortgesetzt und stehe jetzt nur noch knapp unter dem Mehrjahreshoch bei 2,19 Euro.Auf kurze Sicht könnte es bei der Nel-Aktie jetzt zu einer starken Aufwärtsbewegung kommen. Auch langfristig sei "Der Aktionär" von Nel überzeugt.Investierte Anleger bleiben dabei und beachten den Stopp bei 1,20 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2020)