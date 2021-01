Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

2,874 EUR +7,24% (04.01.2021, 09:19)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

29,60 NOK +2,21% (04.01.2021, 09:16)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (04.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Seit Tagen würden Gerüchte kursieren, dass das norwegische Unternehmen beim PosHYdon-Projekt in der niederländischen Nordsee zum Zuge komme und den dafür notwendigen Elektrolyseur liefere. An Heiligabend habe bereits das Branchenmagazin offshoreWIND.biz darüber berichtet. Von Unternehmensseite sei die Bestätigung aber bisher ausgeblieben.Die Nel-Aktie werde seit Monaten von nationalen und internationalen Wasserstoffstrategien und der Aussicht auf einen entstehenden Milliarden-Euro-Markt angetrieben. Mittlerweile sei die Bewertung aber mehr als ambitioniert. Neueinsteiger sollten auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr zugreifen, kurz- bis mittelfristig ausgerichtete Anleger könnten über einen Teilverkauf nachdenken, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2020)Börsenplätze Nel-Aktie: