0,385 EUR +2,39% (27.09.2018)



3,55 NOK +0,57% (26.09.2018)



NO0010081235



A0B733



D7G



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (27.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ein spekulativer Kauf.Das Unternehmen befinde sich weiter auf Expansionskurs. Nachdem es schon in Südkorea mit dem ersten Auftrag überhaupt in diesem Jahr Fuß habe fassen können, werde es auch am ersten Power-to-Gas-Projekt in Australien mitwirken. Der Auftrag für einen dazu benötigten Proton-PEM-Elektrolyseur komme von der ATCO Group. Heute ziehe die Aktie kräftig an und nähere sich einer hartnäckigen Widerstandszone.Für Nel sei der Auftrag enorm wichtig. Denn damit würden sich die Norweger das Tor zu einem neuen Markt öffnen. ATCO entwickle eine "Clean Energy Innovation Hub" (CEIH) im Territorium Western Australia. Dieses Innovationszentrum umfasse die Produktion, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff. "Wir freuen uns sehr, diesen Auftrag für die Lieferung unserer neuesten PEM-Elektrolysetechnologie für das erste Power-to-Gas (P2G) -Projekt in Australien erhalten zu haben", so Nel-Chef Jon André Løkke. "Das Projekt wird demonstrieren, wie Wasserstoff eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung unseres Planeten spielen kann."Das Interesse an Wasserstoff nehme rund um den Globus massiv zu. Nel Hydrogen sollte wegen der jahrzehntelangen Expertise im Bereich Elektrolyse und dank des umfassenden Portfolios an Wasserstofftechnologien in besonderem Maße von diesem Run profitieren können. Der Auftrag aus Australien verleihe dem Wertpapier frischen Rückenwind. Gelinge es ihm die breite Widerstandszone bei 3,75 Norwegische Kronen aus dem Weg zu räumen, wäre der Weg aus charttechnischer Sicht frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link