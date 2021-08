Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4575 EUR +3,00% (13.08.2021, 16:51)



Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,675 NOK -0,71% (13.08.2021, 16:30)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel sehe es momentan nicht gut aus. Nach dem massiven Kursverfall in der letzten Woche habe der Titel diese Woche mit leichten Verlusten beendet. Selbst ein neuer Großauftrag der Tochter Nel Hydrogen US habe den Wert nicht beflügeln können. So gehe es jetzt weiter.Letzte Woche habe sich das Chartbild der Nel-Aktie enorm eingetrübt. Das Papier sei am 4. August unter die Unterstützungszone gefallen, die von den Zwischentiefs bei 16,50 und 17,20 Norwegische Kronen (NOK) ausgegangen sei. Infolge dieses Verkaufssignals habe der Titel bis zum Folgetag in der Spitze um 16 Prozent zurückgesetzt. Dabei habe er die 15-NOK-Marke unterschritten und damit das Verkaufssignal verstärkt.In dieser Woche habe sich die Aktie unentschlossen gezeigt. Nach einer leichten Gegenbewegung am Montag und Dienstag habe der Wert aber wieder seine Kursgewinne verzockt. Einen kleinen Lichtblick gebe es aber: Das Handelsvolumen habe zuletzt stetig abgenommen. Aus charttechnischer Sicht sinke damit die Wahrscheinlichkeit, dass der stark dynamische Abverkauf weitergehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link