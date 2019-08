Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (28.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe die Zahlen zum zweiten Quartal präsentiert. Sowohl Umsatz als auch das EBITDA lägen unter den Erwartungen der Analysten. Negativ beeinflusst worden sei das Ergebnis durch eine Rückstellung für den Zwischenfall an der Tankstelle bei Oslo, für den Nel 35 Mio. NOK (Norwegische Kronen) verbuche. Doch das Unternehmen könne auch mit positiven Neuigkeiten aufwarten: Mit einem Auftragsbestand auf Rekordhoch, einen weiteren Folgeauftrag aus Südkorea und interessanten Expansionsplänen.Dass das Ergebnis durch Einmaleffekte belastet werde, sei (noch) zu verschmerzen. An der erfreulichen Auftragslage und den Aussichten habe sich für Nel damit nichts geändert. Das Management müsse aber allmählich größere Aufträge melden, um die Verluste in den kommenden Quartalen zu begrenzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Börsenplätze Nel-Aktie: