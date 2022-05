Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.In Europa sollten in den kommenden Jahren die Elektrolyse-Kapazitäten zur Produktion von Wasserstoff massiv ausgeweitet werden. Der Ukraine-Krieg könnte das Thema "grüner Wasserstoff" sogar noch stärker in den Fokus rücken. Player wie Nel hätten vor Kurzem die Rückendeckung von der Europäischen Kommission erhalten.Am Donnerstag habe die europäische Elektrolyseur-Industrie und die Europäische Kommission eine Erklärung unterzeichnet, "die eine breite Palette von Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Elektrolyseur-Hersteller in Europa" enthalte, so Nel.Die gemeinsame Erklärung bilde eine solide Grundlage für den ehrgeizigen "Wasserstoff-Beschleuniger" der Europäischen Union, der Teil des EU-Plans sein werde, Europa von russischen fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, heiße es im Rahmen einer Pressemitteilung.Nel-Chef Jon André Løkke erkläre: "Die Nachfrage nach grünem Wasserstoff wächst extrem schnell, und wir freuen uns über die Bereitschaft der Europäischen Kommission, uns bei der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele für die Produktion von grünem Wasserstoff und den Ausbau der Produktionskapazitäten für Elektrolyseure zu unterstützen."Dass die gesamte Elektrolyseur-Industrie Rückendeckung von politischen Entscheidungsträgern auf EU-Ebene erhalte, sei positiv zu werten. Allerdings müsse Nel in den kommenden Wochen und Monaten endlich größere Aufträge an Land ziehen, um dauerhaft eine Bewertung von gut zwei Milliarden Euro zu rechtfertigen.Charttechnisch drängt sich derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 1,25 Euro. (Analyse vom 06.05.2022)