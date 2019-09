Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

Kurzprofil Nel-Aktie:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G) ist ein Elektrolyse-Spezialist aus Norwegen. (16.09.2019/ac/a/a)



Die Bundesregierung wolle kräftig in den Klimaschutz investieren. Davon könnte auch Nel profitieren. Das Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten sollte sich aus dem Seitwärtstrend befreien und erstmal in Richtung der 0,80-Euro-Marke laufen. Sollte diese Hürde genommen werden, dann sei auf Sicht der nächsten Monate die Fortsetzung des Aufwärtsbewegung bis zur 1-Euro-Marke möglich, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.09.2019)